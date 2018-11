Entrano dalla parrucchiera e fanno razzia di portafogli

Una coppia di insospettabili, distinti, marito e moglie. La tecnica è sempre la stessa: entrano nel negozio in due chiedendo un appuntamento. Poi lui chiede di andare in bagno e in un attimo fa razzia di portafogli, contanti e piccoli oggetti di valore. Giusto il tempo di trafugare quanto più possibile e la presunta moglie riceve una telefonata al cellulare: " Mi scusi abbiamo un'emergenza - dice ai titolari dell'attività - dobbiamo andare". L'appuntamento salta e i due escono con il bottino.

Accade a Preganziol, dove già due negozi di parrucchieri, in via IV novembre e Piazza Gambino, sono finiti nel mirino dei ladri. In un caso l'uomo avrebbe prelevato un solo portafogli appartenente ad una signora che aveva lasciato la sua borsetta sopra un divanetto all'entrata dell'attività. Nell'altro avrebbe invece avuto il tempo di fare una ben più ampia razzia. Si sarebbe infatti recato sul retro dell'attività e avrebbe frugato in tutte le giacche del guardaroba.

L'invito delle forze dell'ordine è di denunciare sempre affinché la 'strana coppia' possa finire presto in arresto.