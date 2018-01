Ladri assaltano il "New 1000 lire": sparita la consolle del dj e denaro

PREGANZIOL Una consolle con mixer da dj, del valore di seimila euro, e 1500 euro in contanti presenti negli uffici. Questo il bottino che ignoti hanno trafugato, nella notte tra lunedì e martedì, all'interno dello storico locale di lap dance "New 1000 lire" di Preganziol, in via Spinelli. Non è la prima volta che questo tempio dell'erotismo della Marca viene preso di mira dai malviventi. I ladri stavolta hanno forzato una porta presente sul retro del locale. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Mogliano. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona (il locale ne è sprovvisto). Probabilmente si è trattato di un furto su commissione.

Albino Candelu', il titolare, è rassegnato: "E' il quinto furto che subiamo. L'allarme non è scattato ed evidentemente qualcuno ha fatto in modo che l'impianto non scattasse. Dal pc risulta regolarmente inserito ma loro sono riusciti lo stesso ad entrare. Un anno fa abbiamo subito lo stesso furto, sempre della consolle. Avrei dei sospetti su alcuni clienti che sono stati visti nelle sere precedenti al furto ma non possiamo accusare nessuno. C'era in particolare un gruppo che era giunto a bordo di un'Audi nera targata Vicenza: chiesi al buttafuori di appuntare il numero di targa e ho allertato anche alcuni carabinieri presenti nel locale, chiedendo loro di trattenersi fino alla chiusura del locale".