Palpeggia e tenta di rapinare una lucciola, maniaco smascherato

Il molestatore seriale catturato dai carabinieri a tempo record. I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviso, guidati dal Ten. Andrea Caminiti, in collaborazione con i militari della Stazione di Mogliano Veneto sono riusciti a risalire in brevissimo tempo l'autore della tentata rapina e di molestie sessuali in danno di una prostituta romena di 40 anni, avvenuta sul Terraglio di Preganziol la notte del 12 luglio. Nel giro di poche ore dall'evento sono stati raccolti sufficienti indizi di colpevolezza per dichiarare l'autore, B.C., un 40enne residente nel Bellunese, in stato di fermo d'indiziato di delitto. L'uomo a bordo della propria autovettura, una Bmw gialla, dopo aver abbordato la donna ed averla fatta salire in auto, ha cercato di rubarle la borsetta.

