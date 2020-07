Colpito da un infarto per strada, salvato dal Suem 118

Si è improvvisamente accasciato a terra, privo di sensi, colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto. Sono molto gravi le condizioni di I.G., un 82enne di origini salernitane (il Comune di residenza è quello di Oliveto Citra). L'anziano è stato salvato e rianimato in extremis dagli infermieri del Suem 118 che lo hanno poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposto alle cure del caso prima del ricovero nel reparto di rianimazione, in terapia intensiva. La prognosi dell'82enne è ovviamente riservata. L'episodio si è consumato alle 10.15 circa di oggi, venerdì 3 luglio, all'esterno della pasticceria "Terraglio", lungo il Terraglio all'incrocio con via Terragliol, a Frescada di Preganziol. L'82enne si è improvvisamente sentito male, a causa di un infarto, e in molti sono subito accorsi per prestargli soccorso; tra questi anche un infermiere che si trovava all'interno della pasticceria per fare colazione. Immediato è scattato l'allarme al 118. Sul posto è giunta l'automedica e un'ambulanza del Suem 118.

