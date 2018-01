Spaventoso frontale tra due auto: cinque persone ricoverate al pronto soccorso

PREGANZIOL Erano da poco trascorse le 12.40 di sabato 20 gennaio quando un violento scontro tra due vetture ha mandato in tilt la circolazione in prossimità della rotonda del casello autostradale di Preganziol.

Un suv di colore scuro e una berlina nera si sono scontrati in un violento impatto frontale, avvenuto molto probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. L'impatto tra i due veicoli è stato talmente violento da sbalzare una delle due vetture nel fosso adiacente la carreggiata. Immediata la chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso Leone 1 che ha provveduto a trasportare d'urgenza al pronto soccorso di Treviso due dei cinque feriti rimasti coinvolti nell'incidente. Nessuno di loro, al momento, sembra essere in gravi condizioni nonostante abbiano tutti riportato lievi ferite e contusioni nell'impatto. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto, insieme al personale del Suem118 anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza l'area dell'incidente.

Gallery