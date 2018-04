Tragedia a Preganziol, 62enne muore travolto da un albero

PREGANZIOL Tragico incidente nel pomeriggio di lunedì, 30 aprile, nel giardino di un'abitazione di Preganziol in via Bacchina, in località Settecomuni, a pochi passi dalla trattoria "Perla". Augusto Bacchin, 62 anni, secondo una prima ricostruzione, stava sistemando il giardino di casa della madre quando è stato travolto da un grosso albero che stava tagliando: i traumi riportati al malcapitato, titolare di una nota gioielleria a Mogliano (così come il fratello Walter), gli sono stati fatali. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso (con una autogru in supporto). Sulla tragedia indagano ora i carabinieri di Treviso.