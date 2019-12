Hashish e marijuana in auto, ecstasy a casa: 25enne nei guai

All'interno di alcuni barattoli di vetro, sistemati sotto i sedili della sua auto, una Alfa Romeo Mito, aveva nascosto vari involucri di droga tra cui 45 grammi di hashish e 35 grammi di marijuana. Queste le sostanze sequestrate dagli agenti delle volanti della polizia ad un 25enne trevigiano. M.E., che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito nelle maglie di un controllo svolto dai poliziotti alle 3.30 circa della notte tra domenica e lunedì a Preganziol, lungo via Gagliazzo. Vedendo avvicinarsi la volante il 25enne, chiaramente molto nervoso, ha cercato di cambiare il senso di marcia, spegnendo i fari e posteggiando il mezzo. Il miglior modo per destare i sospetti, fondati, dei poliziotti. Il giovane, residente in zona, ha riferito di aver appena acquistato un panino e di essersi fermato per volerlo consumare. Perquisendo la sua abitazione gli agenti hanno ritrovato altre droghe ed alcune pasticche di ecstasy. Per il 25enne, con precedenti specifici alle spalle, è scattata inevitabile una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.