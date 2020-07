Lucciola aggredita da un cliente: indagano i carabinieri

E' salita a bordo dell'auto di un cliente e, dopo aver concordato il prezzo del rapporto sessuale, si è appartata con quello che sembrava un uomo normalissimo. Non poteva immaginare quanto sarebbe avvenuto di li a poco: lo sconosciuto l'ha aggredita, malmenata, cercando di rubarle la borsetta con tutto l'incasso della serata. L'episodio è avvenuto nella notte a Preganziol, lungo il Terraglio. Vittima del tentativo di rapina è stata una 40enne originaria della Romania. La donna è riuscita a mettersi in salvo scendendo dall'auto e dileguandosi: subito è scattato l'allarme alle forze dell'ordine. La straniera è stata accompagnata presso il pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposta alle cure del caso: molto scossa per quanto avvenuto, la 40enne è stata interpellata dai carabinieri di Treviso che ora indagano sull'episodio. Gli investigatori visioneranno le telecamere di videosorveglianza presenti lungo il Terraglio e nella zona in cui la 40enne ed il malvivente si erano appartati, a caccia di indizi utili per dare un nome ed un volto al bandito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.