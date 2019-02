Ladri forzano colonnina del self service, arrivano i clienti: costretti alla fuga

Dopo aver messo ko l'impianto di videosorveglianza della stazione di servizio, hanno assaltato la colonnina per il pagamento del self service, fallendo però miseramente il colpo. L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Preganziol, presso il distributore di carburante Q8 di via Terraglio. I malviventi hanno tentato di forzare la colonnina del self service per impadronirsi sulla cassetta che contiene il denaro dei clienti. A mandare in fumo il loro piano è stato molto probabilmente il sopraggiungere di alcuni clienti che hanno costretto i ladri a dileguarsi e a rinunciare (visto il rischio di essere stati riconosciuti) al colpo. Il titolare della pompa di benzina, un cittadino libanese di 43 anni, ha immediatamente allertato i carabinieri di Mogliano.