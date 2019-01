Studente aggredito e rapinato di soldi e cellulare: indagano i carabinieri

Una rapina in piena regola quella avvenuta mercoledì sera, poco dopo le 21.30, a Preganziol in piazza Carlo Tegon. Vittima uno studente 19enne della zona: il malcapitato ragazzo è stato avvicinato da un bandito solitario che gli ha puntato contro un coltello ed è riuscito a farsi consegnare il denaro che aveva nel portafoglio, circa 80 euro, ed il telefono cellulare, uno smartphone della Huawey.

Il malvivente, preso il bottino, si è poi dileguato a piedi raggiungendo l'auto di un complice, un'utilitaria di colore scuro con cui è fuggito facendo perdere definitivamente le proprie tracce. Lo studente, sconvolto per l'accaduto, non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai passanti che anno allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso e i militari della stazione di Mogliano Veneto. Saranno ora gli investigatori dell'Arma ad indagare sulla vicenda: saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, a caccia di indizi utili per identificare il bandito ed il suo complice.

Il rapinatore di piazza Tegon era, secondo quanto riferito dal ragazzo agli investigatori, così vestito: giubbotto scuro, jeans e cappello nero.