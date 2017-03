Investimenti per 430mila euro, "Stilelibero" chiede al Comune una proroga della convenzione

PREGANZIOL Stilelibero sollecita il Comune di Preganziol a prendere una decisione in merito alla richiesta di proroga della convenzione di 8 anni, a fronte di un nuovo investimento di 430mila euro per ampliamenti interni e la realizzazione di una piscina polifunzionale esterna. E lo fa con i numeri alla mano, per rispondere al parere tecnico degli uffici comunali che chiedono ulteriori elementi al piano economico finanziario presentato con il progetto.

“La nostra è una realtà di privato sociale, che non ha scopo di lucro e di conseguenza investe totalmente i ricavi all’interno della struttura o nel potenziamento del personale, creando così nuovi posti di lavoro e servizi al territorio – sottolinea Elisabetta Pusiol Presidente di Stilelibero – Abbiamo 13 dipendenti, alcuni con alta formazione professionale, e ben 60 collaboratori fissi, dati non scontati per una realtà non profit come la nostra. Il nostro bilancio, pari a circa 1 milione 200 mila euro annui, viene destinato al 40% per costi di personale, un altro 40% in gestione e mantenimento degli impianti e un restante 20% in tasse, compresi 33mila euro di ICI che ogni anno paghiamo, su una struttura non di proprietà. Ci sembra evidente che i “ricavi derivanti dall’intera gestione”, come sottolineato dall’amministrazione comunale, sono impiegati totalmente all’interno di Stilelibero, e di conseguenza motivano pienamente la richiesta di proroga della convenzione.”

“Ricordiamo che sono 4700 le persone tesserate alle struttura, per un totale di 225.600 ingressi annui stimati, e che da sempre siamo impegnati in attività socio-sanitarie, di prevenzione alla salute e di educazione, coinvolgendo i ragazzi e le scuole del territorio – ribadisce Luca Lucchetta Direttore di Stilelibero – Il nostro è un bilancio senza marginalità, e stiamo gestendo un impianto che ormai ha diversi anni, con conseguenti interventi manutentivi e di rinnovo di un certo rilievo, come quelli che abbiamo proposto nel progetto.” Il progetto di trasformazione e ampliamento dell’impianto sportivo natatorio prevede la realizzazione di una vasca esterna di 16 mt di lunghezza e 8 di larghezza, con copertura mobile per garantirne l’utilizzo durante tutto l’anno, con il relativo ampliamento degli spogliatoi. Un altro intervento sarà l’ampliamento del 20% della palestra al pian terreno (93mq complessivi) con spogliatoi riservati, l’incremento del 35% degli spogliatoi piscina (135mq complessivi) e alcuni interventi di miglioramento e protezione delle strutture e impianti.

Le attività che si andranno a realizzare sono complementari all’attività che Stilelibero sta già realizzando, aumentando i servizi rivolti alle fasce della popolazione con più sensibili, come i bambini, gli anziani, le future o neo mamme, le persone con patologie muscolari e problemi posturali.