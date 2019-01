Travolta da un'auto, ragazza 19enne muore dopo due giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Titouana Vaillant, la ragazza di 19 anni investita da un'auto lunedì mattina mentre attraversava la strada a Preganziol. L'incidente che è costato la vita alla giovane, morta dopo due giorni di agonia, è avvenuto alle 7 di stamani a Frescada lungo il Terraglio, all'incrocio con via Franchetti. Le condizioni della 19enne, nata in Spagna ma di origini francesi, sono apparse fin da subito molto gravi : immediato è scattato il ricovero d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma a poco sono valse le cure dei medici.

A travolgere la ragazza è stata una Fiat Punto che procedeva da Treviso in direzione di Mogliano: al volante uno straniero di circa 40 anni, residente in zona. A causare l'incidente è stata probabilmente la scarsa visibilità provocata dall'oscurità delle prime ore del mattino. La 19enne, nell'urto, è stata sbalzata per una decina di metri. Ad indagare sull'incidente sono gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto ; l'automobilista è ora formalmente indagato per il reato di omicidio stradale.