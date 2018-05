Automobilista aggredito a sputi e pugni, aggressione con giallo a Preganziol

PREGANZIOL Aggredito da un misterioso ragazzo di colore che gli ha prima sputato contro e poi lo avrebbe colpito con un pugno al volto. A denunciare questo episodio, avvenuto lunedì pomeriggio poco dopo le 17 a Preganziol in via Schiavonia, è stato un 48enne di Treviso che si è rivolto ai carabinieri di Mogliano Veneto e ha poi raccontato su Facebook quanto gli era avvenuto. L'uomo si era semplicemente fermato ad un semaforo quando gli si è avvicinato il giovane aggressore che si è poi dileguato. Sull'episodio indagano ora i carabinieri.

IL RACCONTO SU FACEBOOK "Buona sera a tutti -scrive la vittima di questo episodio- questa sera tra le 17,10 e le 17,15 ero in via schiavonia a Preganziol in colonna al semaforo per immettermi nel terraglio in macchina con i finestrini spalancati, dal lato sx mi avvicina un nord africano chiedendomi cosa volessi, poi mi ha sputato in faccia e sferrato un pugno in bocca. Chiedo se c'era qualcuno presente perché sicuramente era pieno di testimoni, io intontito ho sollevato il piede dal freno e col cambio automatico l'auto comincia a muoversi, quindi ho proceduto e sono andato direttamente dai carabinieri e adesso in pronto soccorso".