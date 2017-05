Assegnati i premi Ciak Junior: tra i vincitori anche la scuola primaria di Cusignana

GIAVERA DEL MONTELLO Si è conclusa nelle scorse ore la cerimonia di consegna dei Premi Ciak Junior ai film realizzati quest’anno in Italia. I 3 gruppi da San Benedetto del Tronto, Sermide e Sant’Antioco possono dirsi molto soddisfatti, dal momento che ognuno di loro ha portato a casa ben due riconoscimenti.

Durante la premiazione avvenuta all'auditorium Vivaldi di Jesolo Lido, la provincia di Treviso ha avuto un ruolo di primissimo piano dal momento che i film scritti e interpretati dai ragazzi sono stati realizzati e coordinati dalla troupe del Gruppo Alcuni e, nella sezione "Video Scolastici", gli alunni delle classi 1° e 5° della scuola primaria di Cusignana (frazione di Giavera del Montello) si sono aggiudicate il premio "Un salto dai giochi di una volta alle app". Il cortometraggio dei giovanissimi videomaker di Cusignana è un excursus sul modo di divertirsi dei più piccoli, con immagini che ci portano dai giochi di una volta alle più moderne applicazioni digitali che piacciono tanto ai nostri ragazzi iperconnessi. In una serata ricca di emozioni gli studenti hanno scoperto che a rappresentare l’Italia nella parte internazionale del concorso sarà “Un giorno senza”, il cortometraggio su social media e dipendenze digitali ideato dagli studenti di Sermide (in provincia di Mantova) e realizzato in 3 giorni di lavoro insieme alla troupe di Ciak Junior. Il film degli studenti lombardi ha conquistato anche il premio per la Miglior interpretazione femminile. Miglior attore è stato decretato Francesco, che nel film sardo “Mio nonno, uno degli ultimi maestri d’ascia”, interpreta il nipote dell’anziano artigiano. Le giurie di Ciak Junior hanno assegnato a questo cortometraggio anche il premio per il Miglior gruppo di interpreti. Il terzo film girato per questa edizione di Ciak Junior, “Biciclette e bulloni”, che racconta il bullismo, conquista il premio per il Miglior soggetto e il Premio Canale 5 va al giovane presentatore del backstage, reputato simpatico e spigliato. I tre film italiani andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 11 giugno alle ore 11 circa, per tre domeniche consecutive. Le immagini con le premiazioni, le interviste ai ragazzi e i momenti salienti del Festival Internazionale Ciak Junior da Jesolo Lido saranno trasmessi domenica 2 luglio.