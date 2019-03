Drammatico incidente al Premio Castelfranco: cavallo si rompe il collo e viene soppresso

Erano diversi anni ormai che l'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso non doveva far fronte ad un infortunio grave di un cavallo, ma purtroppo il periodo "positivo" è terminato sabato pomeriggio. Verso le ore 16.30 infatti, durante la 4^ corsa dei 3500 ostacoli disputata su terreno buono, ossia il Premio Castelfranco da 11mila euro di montepremi (Reclamare per cavalli di 5 anni ed oltre), il cavallo di 7 anni Roman è improvvisamente caduto dopo un salto, lesionandosi in maniera irreparabile il collo. Figlio di Dylan Thomas e Happy Lodge, montato dal fantino Jan Kratochvil, allenato da Josef Vana e di proprietà di Sc Tania-Vana, fin dai primissimi istanti dopo la caduta si è capito che per l'animale non c'era più nulla da fare: troppo grave la frattura subita al collo tanto che, dopo una prima valutazione tra i proprietari ed il veterinario presente in loco e nonostante l'inevitabile commozione del momento, si è immediatamente deciso di procedere con la soppressione del castrone baio al fine di non farlo soffrire ulteriormente visto che oramai era paralizzato a terra. Roman, che era un cavallo ancora abbastanza giovane avendo alle spalle solo 26 corse corse, con 6 vittorie e 7 podi e con un guadagno stimato di circa 55mila euro, aveva corso sempre a Treviso anche a novembre 2018 e febbraio 2017. Ai soli fini di cronaca, la gara è stata poi vinta da Sbarazzino, con il fantino Gabriele Agus, su America History e Lancaster Rose.