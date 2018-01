Il Comune premia il Gruppo Alpini di Resana per le sue iniziative di volontariato e solidarietà

RESANA La forza degli alpini di Resana sta nella solidarietà! Il Comune di Resana ha voluto premiare il locale gruppo Alpini per le tante iniziative di volontariato e solidarietà messe in atto negli ultimi tempi. “In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria abbiamo voluto far conoscere a tutti le tante iniziative dei nostri alpini – ha detto il sindaco Stefano Bosa – si tratta di un gruppo di volontari che anche ultimamente si è dato da fare per raccogliere fondi per le tre scuole materne del Comune, una bella iniziativa che ha coinvolto gli alpini e i tanti simpatizzanti del gruppo a favore degli asili che accolgono i nostri bambini”.

Il capogruppo Italo Scapinello nel ritirare il premio “Resana che si impegna”, consegnato dal sindaco, ha voluto sottolineare i tanti impegni del gruppo. “Molta gente ci vede solo nelle feste e nelle adunate – ha ricordato Scapinello – ma l’attività degli alpini e anche del nostro gruppo di Protezione Civile è orientata al volontariato di solidarietà, ad intervenire in quelle situazioni in cui c’è bisogno del nostro aiuto. Abbiamo la fortuna di avere un bel gruppo di volontari che ogni anno riparte con entusiasmo. Anche per il 2018 abbiamo tante iniziative in programma e siamo sempre disponibili quando c’è da rimboccarsi le maniche!”. Per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale di Resana l’intento è quello di far conoscere a tutti le attività svolte da questi gruppi di volontari.

“Con il premio “Resana che si impegna” stiamo cercando divalorizzare tutti quei gruppi e quelle persone che si danno da fare per il proprio paese e per le persone che ci vivono – ha ricordato il sindaco Stefano Bosa – gli Alpini come tante altre associazioni sono la forza del nostro territorio, la nostra comunità ha nelle sue peculiarità l’altruismo di persone e gruppi che senza chiedere nulla cercano di aiutare chi ha bisogno. Grazie agli Alpini e grazie a chi si impegna per il proprio Comune”.