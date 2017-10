"Premio in valigia": sabato mattina la presentazione a Palazzo Foscolo

ODERZO Ultimi giorni per visitare nelle sale di Palazzo Foscolo la mostra dedicata al Premio Architettura Città di Oderzo: esposti i racconti del progetto vincitore, il recupero degli spazi esterni dell’Isola di Sacca Sessola a cura dello studio CZ associati, e gli 11 segnalati tra 127 progetti partecipanti. Il concorso prevedeva un premio principale e due nuove sezioni: “Architettura dei luoghi del lavoro al tempo del 4.0” e “Architetti Veneti nel mondo”. I progetti sono raccontati attraverso un originale allestimento a cura di Pierangelo Scattolin, che riunisce disegni, rendering, immagini dei lavori e delle opere concluse.

Sempre in quest’ambito, sabato mattina la Fondazione Oderzo Cultura presenterà il progetto “Premio in valigia” a cura di Roberto Masiero e Luisa Boschi. La valigia sarà uno dei supporti del viaggio che questa mostra intraprenderà nei luoghi dell'architettura, e che si chiuderà a Venezia in occasione della 16° Biennale di Architettura del 2018. La mostra dedicata al Premio Architettura sarà invece aperta fino a domenica 22 ottobre dalle ore 14 alle ore 19.