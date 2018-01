Premio letterario Gambrinus Mazzotti: pubblicato il bando della nuova edizione

TREVISO Riparte, con la presentazione del bando e del regolamento 2018, il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, prestigioso concorso “per libri di montagna, alpinismo, esplorazione - viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie sulla civiltà veneta” dedicato alla figura e all’opera di Giuseppe Mazzotti, eclettico intellettuale trevigiano (scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle ville venete, per lunghi anni consigliere del Touring Club Italiano). Per la XXXVI edizione saranno in gara le sezioni “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide”, “Ecologia e paesaggio” e “Artigianato di tradizione”.

Ognuna delle tre sezioni di gara avrà un vincitore (a cui spetterà il premio di duemila euro) e la selezione spetterà alla Giuria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, che quest’anno vede l’ingresso di Alessandro Vanoli, storico, saggista e divulgatore che nel 2017 ha vinto il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” nella sezione “Esplorazione – Viaggi”. Vanoli affiancherà gli altri componenti Loredana Capuis, Mirella Tenderini, Francesco Vallerani, Alessandra Viola, Franco Viola e Italo Zandonella Callegher.

Il Premio è promosso dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”, che ha appena rinnovato le cariche del proprio Consiglio Direttivo: il nuovo presidente, che succede al sociologo Ulderico Bernardi, è Roberto De Martin Topranin, dirigente d’azienda industriale e già presidente generale del Club Alpino Italiano e presidente del Trento Film Festival fino al 2017. Il riconoscimento, patrocinato e sostenuto dal Comune di San Polo di Piave, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia del Treviso, dal Touring Club Italiano, dal Club Alpino Italiano, dalla Confartigianato del Veneto e da diverse fondazioni e associazioni varie, nonché da un nutrito pool di aziende private, è riservato a opere scritte o tradotte in italiano pubblicate dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2018. Il bando scadrà il 10 maggio 2018, l'annuncio delle opere vincitrici e di quelle eventualmente segnalate avverrà a metà ottobre e la cerimonia delle premiazioni si terrà al Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso), sabato 17 novembre 2018 alle 16,30. Particolarmente attesa sarà l’assegnazione, durante la serata conclusiva, del Super Premio “La Voce dei Lettori” di tremila euro, determinato dal voto di preferenza della Giuria di quaranta lettori (rappresentanti del mondo della cultura, dell’associazionismo, della comunicazione, della scuola, dell’università) fra le tre opere già premiate dalla Giuria.