Prende fuoco il seminterrato: il fumo causa l'inagibilità di tutta la casa

Paura sabato pomeriggio, poco dopo le 13, per un incendio scatenatosi all'interno di un seminterrato di un'abitazione su più piani in via Castellir a Pederobba. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il denso fumo e le fiamme hanno comportato l'inagibilità sia del piano terra che del medesimo seminterrato della struttura. Ancora poco chiare, comunque, le cause di innesco, ma grazie al lavoro del vigili del fuoco i danni sono stati contenuti e nessun altro edificio è stato interessato dal rogo.

Gallery