A Palazzo Rinaldi la presentazione dei centri estivi 2018 della Cooperativa Comunica

TREVISO Martedì sera grande serata di presentazione dell'Estate 2018 della Cooperativa Comunica, nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi ospiti del Comune di Treviso. Dopo i saluti del Sindaco Giovanni Manildo e dell'Assessore Anna Caterina Cabino, e l'introduzione del Presidente Matteo Marconi e del Responsabile Attività Estive Christian Bruniera, in una sala gremita sono state presentate dai coordinatori le varie proposte dell'Estate di Comunica per i Centri Estivi, Camp, Camp in lingua inglese, Camp Naturalistici e molto altro a Treviso e provincia ed è stato svelati il logo e il tema del 2018, che saranno le 10 arti: "La Cultura è un Gioco", con Antonio Canova, il grande scultore settecentesco originario del trevigiano, che condurrà bambini e ragazzi nel mondo dell'arte e della cultura.

Durante la serata il vignettista trevigiano Fred Dalla Rosa ha vivacizzato gli interventi con le sue divertentissime incursioni. La serata ha dato ufficialmente il via all'attività estiva 2018, dopo un 2017 da record che ha visto la Coop Comunica gestire da giugno a settembre circa 3500 bambini e ragazzi di Treviso e provincia (con excursus nelle province di Padova e Belluno), in 22 centri estivi impiegando oltre 250 tra coordinatori, animatori e addetti.

