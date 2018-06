Treviso, è il giorno della nuova giunta Conte

TREVISO Ore 12. In sala Arazzi di Ca' Sugana entra per la prima volta la nuova giunta comunale. Si siedono uno a fianco all'altro i nuovi assessori della giunta Conte. Sette assessori al fianco del primo cittadino di Treviso Mario Conte e del suo vice Andrea De Checchi. Quattro donne e tre uomini per la squadra comunale dei prossimi cinque anni in Città.

C'è Lavinia Colonna Preti, assessore ai beni culturali e politiche per il turismo, Alessandro Manera, assessore alle politiche ambientali, smart city, fondi europei e struttura organizzativa comunale, personale e logistica, Silvia Nizzetto, assessore allo sport, partecipazione e istruzione, Christian Schiavon, assessore alle risorse economiche, gestione e cura del patrimonio, politiche per la partecipazione, Linda Tassinari, assessore all'urbanistica, rigenerazione urbana e riqualificazione quartieri, Sandro Zampese, assessore ai lavori pubblici, viabilità, illuminazione pubblica e verde pubblico. Al gruppo si aggiungerà tra qualche mese anche Gloria Tessarollo: l'assesore alle politiche sociali, famiglia e disabilità - da qualche mese ex assessore nel comune di Oderzo - sarà impegnata sul fronte familiare in quanto mamma del piccolo Arturo, nato soltanto un mese fa. Per lei l'incarico partirà ufficialmente da dicembre.