Presentazione del nuovo libro di Roberto Marchesini "Il cane secondo me"

Roberto Marchesini IL CANE SECONDO ME VI RACCONTO QUELLO CHE HO IMPARATO DAI CANI Dall'etologo italiano che più si è dedicato allo studio del cane, il racconto di tutto ciò che ha appreso, non solo a livello professionale, ma come essere umano. Un saggio che è viaggio nella memoria, la summa della sua ricerca in ambito filosofico ed etologico. Nel corso della sua vita, Roberto Marchesini ha avuto a che fare con centinaia di cani, dalle razze e i caratteri più disparati, e non solo per «lavoro»; lo hanno accompagnato nei momenti più importanti e significativi, sono stati dei veri compagni d'avventura, che hanno contribuito, come dice lui, a «fare di me quello che sono, non meramente nel senso professionale che, in fondo, è un dettaglio e forse poco m'interessa». Questo libro è un omaggio a tutti loro; perché i cani ci sono accanto, ma spesso non li vediamo: troppe volte ci mettiamo alla ricerca del cane nascondendone le tracce, come se queste rivelassero un nostro coinvolgimento in un affare sporco.

Nel racconto delle avventure, peripezie, nel fissare pensieri e ricordi attraverso numerosi flashback, Marchesini regala ai lettori scene di vita con i cani in presa diretta. E forte della propria trentennale esperienza personale, il suo «secondo me», ci spiega come relazionarci al cane, come entrare in contatto con lui, come capirlo e come stabilire un rapporto di reciproco scambio e di crescita. Non un trattato sui cani, ma un diario ricco di emozioni e osservazioni, in cui molti lettori con un amico a quattro zampe si ritroveranno. ROBERTO MARCHESINI è filosofo, etologo e zooantropologo, direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e di Siua, Istituto di Formazione Zooantropologica. Ha all'attivo oltre un centinaio di pubblicazioni nei campi della bioetica, della filosofia postumanista e dell'etologia filosofica. Scrive per diverse testate nazionali e tiene conferenze in tutto il mondo sul rapporto uomo-animale. Ha curato i notissimi dizionari bilingue Italiano/Cane (2010) e Italiano/Gatto (2009) che hanno dato una svolta a come comunichiamo con cani e gatti. I suoi lavori sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. PER INFO: EVENTI@SIUA.IT | 051/817421