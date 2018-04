Elezioni comunali: Zaia e Gentilini a Treviso per presentare la lista a sostegno di Conte

TREVISO – Il logo e la Lista Zaia-Gentilini a sostegno del candidato sindaco Mario Conte saranno presentati sabato 14 aprile alle ore 11 a Treviso, all’esterno del bar “Botegon” nei pressi di porta San Tomaso.

Per la coalizione di centrodestra l'incontro con la stampa sarà l'occasione per ripetere i punti salienti del programma elettorale in vista delle prossime elezioni comunali al fianco del candidato per la coalizione di centrodestra. All’incontro con i media interverranno, assieme a Mario Conte, il presidente del Veneto Luca Zaia, il candidato capolista Giancarlo Gentilini e i principali candidati in lista: il segretario nazionale della Lega Gianantonio Da Re, quello provinciale Dimitri Coin e quello di circoscrizione Massimo Candura. Prima dell’appuntamento con la stampa, Zaia e Conte visiteranno alcuni negozi della città, portabandiera della storia e della tradizione dei commercianti che hanno reso Treviso vetrina di eleganza e bellezza nel corso degli anni. Un'occasione in più per dimostrare la loro vicinanza ai commercianti del centro, pronti per ascoltare le esigenze