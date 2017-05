Presentazione del nuovo romanzo di Gianni Morelli "Rosso Avana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un viaggio nella Cuba degli anni '50 con la presentazione del nuovo romanzo Rosso Avana di Gianni Morelli (ADV Publishing House) Venerdì 26 maggio, ore 18.30 Palazzo Foscolo, Oderzo Con l'autore, intervengono Annalisa Rossi Pujatti e la scrittrice Laura Magni. L'Avana raccontata in modo divertente, allegro e allo stesso tempo struggente: Gianni Morelli, profondo conoscitore di Cuba, ci regala la storia (vera) di una truffa magistrale, alternata all'avventura di Alicia, protagonista che non si dimentica. Tenendo sullo sfondo i paramilitari di Batista e l'utopia rivoluzionaria di un'isola oggi in rapida evoluzione e sempre affascinante.