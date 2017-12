200 metri quadri e 300 statuine per l'ottava edizione del presepe artistico di Valdobbiadene

VALDOBBIADENE Il presepe artistico di Valdobbiadene è giunto alla sua ottava edizione. Si può annoverare tra i presepi più grandi d'Italia per la sua estensione di circa 200 metri quadrati con più di 300 statuine tutte in terracotta dipinte a mano. Nel presepe si possono ammirare tutte le borgate di Valdobbiadene ricostruire da foto storico nell' abbraccio dei dolci colli del Valdobbiadene DOCG.

Quest'anno è stata fedelmente ricostruita villa dei cedri la bellissima dimora ottocentesca nelle cui sale ha trovato posto il presepe. Visitatori da tutto il mondo in questi anni hanno avuto la possibilitá si sentire tra le costruzione, gli scenari e le luci di questo presepe il respiro della storia e dell'antico, il respiro della bellezza che gli autori ogni anno vogliono risvegliare per poter sperare in una societá più umana . E dalla bellezza che vuole ripartire anche l'amministrazione cittadina che da anni crede in questo progetto ed è orgogliosa del suo presepe, faro di valori e di tradizioni che non si devono perdere. Il presepe è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. È un occasione anche per visitare la villa vero gioiello architettonico della città e i suoi bellissimi giardini. A portare avanti questa lodevole iniziativa è il Prof. Maurizio Ruggiero con la sua squadra di lavoro al quale vanno i ringraziamenti dell' Amministrazione Comunale.