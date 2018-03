Santa Giustina, il presepe si fa anche a Pasqua

VITTORIO VENETO Il gruppo presepisti della parrocchia di Santa Giustina di Vittorio Veneto, ripropone anche per quest'anno il "Presepe Pasquale". A chi arricciasse il naso davanti a questa denominazione, che più si addice al Natale, una dettagliata didascalia ricorda che la parola deriva dal latino "Prae saepire", cioè recintare davanti con una siepe. Di lì poi è passato a designare "recinto per le bestie", "stalla"...mangiatoia....In effetti si pone una sorta di recinto tra il visitatore e quel mondo di duemila anni fa nel quale si consumò il processo e la condanna a morte di un uomo, Gesù di Nazareth.

Tuttavia lo spettatore viene da subito coinvolto nelle scene attraverso un gioco di luci ed ombre, o meglio spazi letteralmente bui, che lo guidano a seguire passo passo le ore della Passione, dall'Ultima Cena, alla preghiera nel Getsemani via via fino alla croce. Interessante è notare come nel presepe pasquale di Santa Giustina la figura di Cristo non appaia più di una volta nello stesso piano, nella stessa scena: non siamo di fronte a una "via crucis" con una ripetizione di "scatti" del Cristo, bensì davanti ad un vero e proprio racconto reso plastico dalle statue e dalle scenografie, realizzate con cura e finezza di particolari.

Il lavoro dei presepisti, tuttavia, non consiste nel costruire con monotona ripetitività quanto fatto l'anno precedente: quest'anno è stata resa in modo suggestivo la tomba vuota che era stata precedentemente resa da una luce che ne aveva fatto intuire l'accadimento. Qualcuno dice che il presepe pasquale non è una novità e che in fondo già altri lo hanno proposto. Quello che sembra interessante notare però è il fatto che pochi (per non dire nessuno) continuano ad imitare questa rappresentazione. Sarebbe auspicabile e bello che anche il presepe pasquale diventasse una tradizione come lo è quello natalizio. Si spera - com'è doveroso - che il buon riscontro avuto l'anno scorso si ripeta - magari in misura maggiore!- anche quest'anno. L'augurio più valido che si possa fare al gruppo presepisti è quello di non lasciarsi sconfiggere nella costanza: in fondo anche questo...è un servizio al Vangelo. Apertura il 25 Marzo dalle ore 12.00. Dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle 20.00.