Pestaggio al Vanilla Club, identificato l'aggressore. Il questore chiude la discoteca

Sono bastati pochi giorni per arrivare all'autore del violento pestaggio andato in scena al Vanilla Club di Jesolo la notte tra il 14 e il 15 agosto. Nella mattinata di venerdì 18 la polizia ha comunicato di essere riuscita ad identificare l'aggressore. Secondo gli investigatori è stato L.F., 35enne di Cavallino, a picchiare selvaggiamente Daniele Bariletti, 24 anni, assestandogli una serie di pugni al volto e lasciandolo a terra, in condizioni gravi. Il giovane era stato portato all'ospedale di Jesolo e quindi trasferito all'Angelo in coma, poi è stato sottoposto a dei delicati interventi chirurgici e le sue condizioni sono migliorate.

Per l'aggressore (che nega le proprie responsabilità) è scattata una denuncia per lesioni gravi. Conseguenze anche per la discoteca jesolana, per cui il questore ha decretato la chiusura per 15 giorni. Secondo la polizia, che ha tenuto una conferenza stampa venerdì in questura a Venezia, il locale non ha mai allertato le forze dell'ordine dell'accaduto: il club è quindi accusato di "gravi mancanze" sia per quanto riguarda la sicurezza sia per non aver gestito adeguatamente l'episodio.

La caccia al violento da parte degli uomini del commissariato di polizia di Jesolo è partita solo dopo che il giovane è arrivato al pronto soccorso. Sono state sentite diverse persone presenti al momento del pestaggio, mentre il locale ha messo a disposizione immagini e filmati delle telecamere di videosorveglianza. Alla fine il cerchio si è stretto intorno al veneziano, che tra l'altro ha un precedente specifico. Pare che anche l'anno scorso, sempre il giorno di Ferragosto, si sia reso protagonista di un'aggressione analoga.