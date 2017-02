Quando la prevenzione si fa a tavola: al via un nuovo ciclo di incontri di "cucina sana"

TREVISO Quando la cucina tradizionale è nel rispetto della salute, diventa prevenzione. Lo hanno capito i trevigiani che negli ultimi 6 anni hanno frequentato in più di 1000 i corsi del Dipartimento di Prevenzione per promuovere una corretta alimentazione. L’iniziativa – svolta negli ultimi 6 anni in 20 comuni per un totale di 82 cicli di lezioni – viene riproposta da marzo prossimo per la tredicesima edizione .

Dal 6 Marzo prenderanno il via 10 corsi in 8 comuni dell’Aulss 2 Distretto di Treviso: Treviso, Silea, Preganziol, Zero Branco, San Biagio, Povegliano, Oderzo, Salgareda. Oltre al Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss 2 – Distretto di Treviso, che promuove l’iniziativa, collaborano all’organizzazione dei corsi le Amministrazioni comunali, le Associazioni di volontariato, le Pro Loco, le parrocchie.

“Tale sinergia - spiega la dr.ssa Giuseppina Girlando del Dipartimento di Prevenzione – è un esempio di come la comunità può attivarsi per promuovere stili di vita salutari e contrastare il fenomeno dell’aumento di eccesso di peso nella popolazione, che nella nostra ULSS interessa 1 bambino su 4 e 2 adulti su 5, anche a causa anche dell’adozione di regimi dietetici di importazione. Tra le varie azioni presenti nel territorio per promuovere la sana alimentazione (merenda sana, pane mezzo sale, mangiar sano in pausa pranzo) e l’attività fisica (pedibus, gruppi di cammino), infatti, anche i corsi di cucina sana possono contribuire a migliorare lo stato di salute di adulti e bambini. Chi parteciperà potrà imparare in compagnia a cucinare piatti gustosi ma salutari, economici e facili da preparare, acquisendo i segreti per controllare grassi e calorie”.

“In sei incontri di tre ore ciascuno, uno alla settimana - prosegue - sotto la guida di due cooking leader, 15 partecipanti possono apprendere tecniche alternative per correggere abitudini sbagliate attraverso ricette semplici, studiate per prevenire le malattie cardiovascolari , tumorali e obesità: piatti unici, primi e secondi, contorni e dessert, saporiti e gustosi anche con poco sale, pochi grassi, pochi zuccheri e poche calorie e ad alto contenuto di frutta e verdura. Tra le ricette anche i piatti della tradizione locale, come pasta e fagioli e merluzzo alla vicentina accanto a note etniche come il cous cous. A fine serata si degustano assieme i piatti preparati”.

I sei incontri pratici sono preceduti da un incontro teorico e da una riunione organizzativa. Per avere informazioni, conoscere le date ed iscriversi ci si può rivolgere al proprio Comune oppure al Dipartimento di Prevenzione al numero 0422/323800 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 o all’indirizzo mail segsiantv@aulss2.veneto.it