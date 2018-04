La primavera si prende una pausa: nuova settimana all'insegna di piogge e maltempo

TREVISO Dopo un weekend all'insegna del sole e del bel tempo, la settimana che si appresta a cominciare nelle prossime ore ci porterà una serie di giorni caratterizzati dal maltempo e dalle precipitazioni frequenti in molti comuni della nostra provincia.

Stando alle previsioni dei meteorologi Arpav, dalla mattina di lunedì l'ingresso di nuvolosità estesa a partire da sud porterà un brusco peggioramento delle condizioni meteo soprattutto nelle zone pedemontane. Il rischio piogge sarà medio-alto anche in pianura. Martedì continuerà il tempo instabile con annuvolamenti alternati a parziali schiarite, più probabili al mattino. Le precipitazioni arriveranno nel pomeriggio, sempre sulla pedemontana, mentre in pianura potrebbero essere meno intense e diffuse. Mercoledì sarà un'altra giornata grigia con precipitazioni modeste mentre giovedì le piogge si concentreranno soprattutto nella prima parte della giornata. Temperature in contenuto calo, un po' più sensibile nei valori minimi.