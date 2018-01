Benvenuta Beatrice! Fiocco rosa per il primo nato del 2018 di Marca

TREVISO Si chiama Beatrice ed è il primo nato della provincia di Treviso. Fiocco rosa all'ospedale di Montebelluna per la prima nata del 2018 della Marca: la mamma Giovanna Saccardo, di Nervesa della Battaglia, ha dato alla luce alle 6.41 la piccola Beatrice Morona, con i suoi 3,770 chilogrammi.

All'ospedale di Castelfranco la cicogna è "atterrata" alle 7.40 dando alla luce il piccolo Elia Cagnin di Castelfranco con il peso di 3,414 chilogrammi. Il primo nato all'ospedale di Montebelluna è arrivato invece alle 8.02 per la felicità della mamma Chiara Moras: si chiama Maddalena Montagner di Codognè e pesa 3,736 chilogrammi. Si è dovuto attendere le 11.03 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per la prima bimba della sala parto trevigiana. Cicogna "ritardataria" invece all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto dove - al momento - non ci sono ancora stati bebè nel 2018 - in aggiornamento.

I NUMERI DEL 2017. Oltre 2200 nati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per ben 2194 parti nell'anno appena concluso. Segue la sala parto dell'ospedale di Montebelluna con 1146 parti e 1163 nati. Segue la struttura sanitaria dell'ospedale di Oderzo con 1046 parti. All'ospedale di Conegliano nel 2017 sono nati 997 bimbi mentre a Castelfranco le cicogne hanno concesgnato 890 bebè, dei quali 5 gemelli.