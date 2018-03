Due giorni di festa a Oderzo grazie al primo meeting del volontariato

ODERZO Sarà un weekend all'insegna dello spirito dell'associazionismo e del volontariato quello in programma a Oderzo sabato 17 e domenica 18 marzo con la prima edizione del Meeting del volontariato promosso dal Comune e coordinato dalla consulta del volontariato, per far conoscere e approfondire l’immenso mondo delle associazioni in cui il volontariato si declina.

La due giorni è il risultato di un grande gioco di squadra che vede coinvolte oltre venti associazioni in una manifestazione che avrà come fulcro l’idea di dono: dono di tempo, professionalità, entusiasmo e competenze e gli istituti superiori della città, sensibili alle tematiche del dono e del volontariato. Il Meeting si aprirà sabato alle 9.00 al Teatro Cristallo con un momento di approfondimento dedicato agli studenti degli Istituti scolatici superiori di secondo grado sul tema: “Solidarietà perché, Solidarietà come – linee e esperienze sul campo”. Seguirà la performance teatrale “Valori in corso” che interpreta la Carta dei Valori del Volontariato realizzata da Volontarinsieme – CSV Treviso con la regia di Silvia Busato. Sabato pomeriggio, alle 17.30 nell'aula Magna della Scuola Amalteo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza a cura del Volontarinsieme – CSV Treviso tenuto dal professor Giuseppe Goisis, professore di filosofia ed etica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, sul tema “Volontariato e spirito del dono”. Domenica, invece, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, in Piazza Grande, sarà possibile conoscere le attività delle associazioni di volontariato del territorio Opitergino presenti con i loro stand. Nel pomeriggio alcune associazioni culturali opitergine interverranno con esibizioni musicali. Una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.