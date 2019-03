Ca' della Robinia, la difesa di Modolo: «Nessuna legge ad hoc»

Si è conclusa con un rinvio al prossimo 9 aprile la prima udienza preliminare del caso Ca' della Robinia che vede indagati per truffa l'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto e l’ex dirigente dei servizi sociali della Regione Mario Modolo. Ieri i legali dell'ex dirigente regionale hanno presentato una voluminosa documentazione che contesta l'ipotesi di una legge fatta "ad hoc" per Ca' della Robinia, dato che altri 5 soggetti avrebbe utilizzato i fondi previsti dalla norma. Ma quelli furono veri progetti di cooperazione sociale, mentre la cooperativa sociale di Bruna Milanese spese il denaro pubblico per tavolini e spine della birra.

Il terzo indagato, l'ex socio di Ca' della Robinia Pierino Rebellato, come Bruna Milanese, i figli Selene e Stefano Bailo e l'ex consigliere Roberto Ferro (che hanno patteggiato in fase di indagini) indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, ha trovato un accordo con il pubblico ministero per un patteggiamento che sarà formalizzato alla ripresa del procedimento.