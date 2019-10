Estorsione ai danni di una giovane con deficit cognitivo: 50enne a processo

Più di 33mila euro estorti con il ricatto ad una giovane di Montebelluna affetta da deficit cognitivo. Per questa ragione D.R, una 50enne residente a Montebelluna è finita sotto processo con l'accusa di estorsione e circonvenzione di incapace.

Una trappola che la donna avrebbe teso insieme ad un uomo albanese, che a sua volta aveva stretto in precedenza una sorta di relazione sentimentale con la vittima e che ha già patteggiato per gli stessi reati in udienza preliminare. Proprio la storia tra la ragazza e l'albanese sarebbe stata il grimaldello utilizzato da D.R. per spillare soldi, perché quell'amore avrebbe dovuto rimanere un segreto per la famiglia della vittima, che all'albanese aveva dato denaro e fatto regali, tra cui un'auto da 18mila euro. "Se non paghi racconterò tutto a tuo padre, gli dirò dei tuoi regalini" era scritto negli sms che la 50enne, tra il giugno del 2014 e l'inizio estate del 2016, avrebbe ripetutamente inviato alla ragazza, costretta a comperare il silenzio con 300 o anche 400 euro alla settimana. Poi la giovane, dopo essersi vista "fregare" più di 30mila euro, avrebbe deciso di raccontare tutto proprio ai familiari e sono partite le denunce che hanno portato al processo in corso.