Scappa con l'auto del papà per una fuga d'amore: al rientro la famiglia la picchia

CAERANO SAN MARCO Una classica fuga d'amore terminata in un'aggressione verbale e fisica senza precedenti. Sicuramente non se l'era immaginata così la prima mini vacanza col fidanzato sudamericano di turno una 20enne di Caerano San Marco. I fatti, come riporta "la Tribuna", si sono verificati qualche tempo fa, ma è solo di giovedì la notizia che il giudice monocratico ha rinviato a giudizio i genitori, ed il motivo è presto detto.

La figlia infatti era si andata via di casa per tre giorni con il suo ragazzo, ma per farlo aveva rubato la macchina dei genitori e si era allontanata senza permesso e senza comunicare alcunchè ad amici e parenti. Per tre lunghe giornate i familiari avevano quindi inutilmente tentato di cercarla e di mettersi in contatto telefonico con lei, ma tutte le energie messe in gioco risultavano vane, tanto che si era temuto il peggio. Ad un certo punto però, come nulla fosse, la giovane è tranquillamente rincasata a casa e a quel punto si è scatenata la furia di mamma, papà e fratello minore. La ragazza è stata quindi presa a schiaffi e pugni, oltre che insultata pesantemente, tanto che è poi dovuta ricorrere alle cure dei sanitari che l'hanno successivamente dimessa con una prognosi di 40 giorni. Inevitabile a quel punto la denuncia ai carabinieri di Montebelluna per violenza privata e lesioni personali. Per una diatriba familiare che terminerà solamente con la sentenza del giudice.