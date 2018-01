Prof trevigiano costretto ai lavori sociali dopo esser stato pizzicato ubriaco alla guida

CASTELFRANCO VENETO Un affidamento in prova ad un ente culturale, un lavoro socialmente utile insomma. Sembrerebbe essere questo il destino di un noto professore universitario di Castelfranco Veneto che, come riporta "il Gazzettino", deve ancora finire di scontare una pena a 1 anno e 4 mesi di carcere. L'uomo infatti, nel 2013, aveva causato un grave incidente stradale mentre era alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti. I suoi avvocati, al tempo, erano però riusciti ad evitare il carcere facendo in modo quindi che il 50enne professore potesse scontare la pena ai domiciliari, seppur senza l'applicazione della condizionale.

Peccato però che poi, nel 2016 mentre era proprio ai domiciliari, l'uomo abbai deciso di evadere dalla propria abitazione per raggiungere un bar vicino a casa per prendere un caffè, un'dea poco furba che lo ha portato immediatamente all'arresto e al consecutivo provvedimento di custodia cautelare in carcere. Nelle scorse ore però i legali del professore sono riusciti a convincere il giudice di turno a permettere al 50enne di terminare di scontare la pena attraverso i servizi socialmente utili, venendo quindi scarcerato. Per il 50enne potrebbe quindi presto iniziare una nuova vita.