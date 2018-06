Calci e pugni fuori dal supermercato: due vigili aggrediti da un profugo

TREVISO Venerdì mattina il direttore di un supermercato in Viale IV Novembre, ha contattato la centrale operativa della polizia locale lamentando la presenza di un mendicante molesto all’esterno del proprio negozio.

Pochi minuti più tardi, sul posto è intervenuta una volante del nucleo interventi speciali che ha subito individuato il soggetto. Dal momento che il mendicante era privo di qualsiasi documento d’identità, gli agenti hanno chiesto allo straniero di seguirli in centrale per l’identificazione ma a quel punto l'uomo si è rifiutato di salire nell’auto di servizio e ha iniziato a colpire con forza i due agenti di polizia. Solo dopo alcuni minuti di colluttazione i due uomini delle forze dell'ordine sono riusciti ad avere la meglio sul mendicante, immobilizzandolo e portandolo al Comando.

Arrivato in centrale, grazie ai rilievi delle impronte digitali, lo straniero veniva identificato in I. S., ventiquattrenne di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, ospitato fino ad alcuni mesi fa presso la caserma Serena ma ora uscito dal circuito d’assistenza dal momento che gli era stata rifiutata la richiesta d’asilo. A carico del soggetto in questione risultavano già precedenti specifici per resistenza e lesioni verso le forze dell'ordine. La robusta corporatura e la violenza sprigionata dallo straniero cagionava lesioni verso i due Agenti intervenuti che hanno dovuto ricorrere a cure mediche riportando due prognosi di alcuni giorni di ricovero. Immediata la dimostrazione di gratitudine di molti dei presenti verso i due agenti feriti. Il mendicante è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e già nella mattinata di sabato verrà giudicato per rito direttissimo.