Progetto Benetton per Ponzano, il sindaco Bianchin: "Nulla è ancora deciso!"

PONZANO VENETO Per tutti i cittadini, sindaco compreso, è stato ormai ribattezzato “Progetto Benetton”. Il primo cittadino di Ponzano, Monia Bianchin scrive ai cittadini dopo le accese discussioni sui social sul tema viabilità in via Roma, sfociate in una reale raccolta firme contro il progetto ad uso di villa Minelli.

"Il progetto è in fase di presentazione, di analisi e di valutazione. - dichiara il Sindaco Bianchin - Chi dice che è già tutto deciso, mente sapendo di farlo. Nessuna amministrazione ha sino ad oggi nemmeno pensato di condividere un percorso partecipativo con la cittadinanza come sta facendo questa giunta. Stiamo ascoltando tutti e prendendo nota di tutte le problematiche e di tutte le proposte che vengono fatte. E infatti, già dopo la prima riunione dell'1 dicembre un paio di richieste e modifiche venute dalla cittadinanza sono state recepite. I cambiamenti fanno paura - continua il sindaco - ma non conviene meditare, soppesare per bene prima di esprimersi? Criticare senza motivare o senza proporre, non è il massimo!"

"Ho voluto che questo progetto fosse presentato a tutti - ribadisce il primo cittadino - perché lo ritengo un'opportunità da perseguire e da condividere per risolvere una parte dei problemi viari del territorio, perché un domani non vi siano rimpianti, come per la l'occasione persa della nuova piazza di Ponzano o come il progetto di approfondimento della Cava Morganella con devastante impatto per il traffico e la vivibilità dell'intero comune. Pertanto, il mio invito è di informarvi con le persone giuste, con chi sta seguendo il progetto, con i tecnici, con gli amministratori, con me, altrimenti correte il serio pericolo di essere strumento in mano a chi non vuole in bene comune, ma solo visibilità o qualcos'altro. Vi esorto a partecipare ai prossimi incontri in programma - conclude Bianchin - o a contattarmi per qualsiasi informazione, perplessità e proposta in merito al progetto".

Dopo il primo incontro pubblico tra cittadini, amministrazione e vertici di Villa Minelli, si attendono gli altri due appuntamenti, ovvero il 16 e il 23 gennaio alle 18.30 nel salone della barchessa di villa Rubbi-Serena“.