Progetto Benetton per Ponzano, la Lega incontra i cittadini sul tema viabilità e trasporti

PONZANO "Cosa ne pensate del nuovo progetto e della nuova viabilità di Ponzano? Sarà un vantaggio per Ponzano oppure no?". Queste e tante altre domande saranno al centro dell'incontro di questa sera, giovedì 25 gennaio alle ore 20.30, all'osteria "Da Picciol" in via Caotorta. Una libera discussione promossa dalla Lega Nord comunale di Ponzano sulla proposta di nuova viabilità mossa dalla Famiglia Benetton.

Dalla chiusura della strada adiacente a villa Minelli potrebbero sorgere, in caso di approvazione del progetto, nuovi percorsi del trasporto pubblico ma anche una pista ciclabile e semafori a chiamata. Dopo i tre accesi incontri organizzati dall'amministrazione comunale, i cittadini vogliono continuare a vederci chiaro e c'è anche chi, dopo le adesioni di una raccolta firme tra i negozi di Ponzano e Paderno, vede già ad un referendum nel futuro di Ponzano.