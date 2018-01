Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO Il progetto è nato dall’esigenza di togliere il traffico e lo smog da Villa Minelli, ottimo proposito, ma in cambio cosa abbiamo noi abitanti di Ponzano? La Scuola Primaria di Ponzano si trova in via Cavour in una zona poco trafficata e sicura per chi vive la Scuola nel suo insieme. L’amministrazione comunale, prima di aderire al progetto, ha fatto un’indagine per capire cosa succederà attorno alla scuola? Al mattino, all’inizio delle lezioni, per circa 30 minuti ci sono auto parcheggiate in entrambi i lati della via, con genitori e bambini che attraversano la strada di continuo. Si replica tutto all’uscita, dove in più, molti genitori si fermano a parlare, mentre i bimbi corrono e giocano nel verde che si trova davanti alla recinzione della scuola. Inoltre, visto il poco traffico della zona, durante l’estate attorno alla scuola si ritrovano i ragazzi per giocare, correre in bicicletta, con lo skate, i pattini e in alcuni giorni prendere il gelato. Per non parlare delle moltissime persone che passeggiano, fanno footing o semplicemente si ritrovano per fare quattro chiacchiere. L’amministrazione si è accorta di tutto questo? Invece di mantenere e tutelare questo bene sociale, cosa fa? Sposta il 90% del traffico da via Minelli a via Cavour perché “alla villa” traffico e smog fanno male e invece ai nostri figli e alle famiglie NO. Fortunatamente ha una scuola in un posto eccezionale, vissuto dalle famiglie della zona a 360°, appunto perché zona tranquilla e poco trafficata, perché andare a toccare un posto dove si sta bene? Il nuovo parco in mezzo a via Roma e la nuova bretella sono proprio necessari? Attualmente sembrerebbe che non ci sia mai nessuno. Infine, tutto questo disagio per la popolazione per forse l’unica cosa che potrebbe essere positiva, cioè 2 fermate in più dell’autobus, ne vale la pena? Proprio no! Un’Amministrazione seria e preparata mette in primo piano i propri cittadini e non l’interesse di un privato, per di più senza avere niente in cambio. Sezione Lega Nord Liga Veneta di Ponzano Veneto