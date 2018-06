Prostituzione, "La multa hot te la spediamo a casa"

PREGANZIOL Fermato e multato ma la sanzione ti arriva a casa. E' la proposta del sindaco di Preganziol Paolo Galeano - come riporta la Tribuna di Treviso - per arginare il fenomeno della prostituzione lungo il Terraglio: "Così magari ci pensano due volte prima di farlo" - dichiara il primo cittadino di Preganziol. Una sperimentazione che verrà presa in esame in questi giorni dall'amministrazione comunale, ovvero quella di spedire direttamente a casa la multa ai clienti pizzicati in compagnia delle lucciole. Multe da ben 500 euro recapitate alla porta di casa quindi e non ci sarà alcuna possibilità di pagarle in loco al momento del verbale. Forse la sanzione "hot" nella cassetta delle lettere scovata da qualche fidanzata, moglie o mamma dei più giovani avventurieri del Terraglio potrebbe essere lo scotto più salato da pagare.