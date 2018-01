Cresce il gruppo dei volontari della protezione civile, in arrivo dieci angeli "a quattro zampe"

TREVISO Cresce la famiglia del gruppo volontari di protezione civile di Treviso. La giunta nei giorni scorsi, su impulso dell’assessore delegato Ofelio Michielan, ha dato il via libera alla nuova unità cinofila composta da 10 nuovi volontari e altrettanti cani specializzati nelle ricerche delle persone. I nuovi volontari lavoreranno per coprire le esigenze del Comune ma anche per operazioni regionali e nazionali. La nuova convenzione con l’associazione X – Plorer arriva dopo quelle siglate con il 51° Stormo per le previsioni meteo a breve termine e di supporto areo per i rilievi nelle zone colpite da calamità, con i sommozzatori di Treviso per interventi in acqua e con i Vigili del Fuoco di Treviso per la gestione operativa delle emergenze alluvionali.

“Il nostro benvenuto all’associazione X – Plorer, la loro presenza nel gruppo dei volontari di Treviso rappresenta un valido aiuto e un’ulteriore presidio di sicurezza per tutta la cittadinanza – commenta l’assessore – in questi anni il gruppo è cresciuto sempre di più, cosa che, sono certo, continuerà a fare anche negli anni a venire”.