Polemica in Puglia: locale vende il "Prosecco Millesimato Lido Punta della Suina"

VALDOBBIADENE "Sabato pomeriggio mi é capitato di trovarmi in una località turistica italiana, vicino a Gallipoli nel Salento (Lecce, Puglia), dove ho visto uno strano listino prezzi. Incuriosito da quel prodotto chiamato 'Prosecco Millesimato Lido Punta della Suina' (a 15 euro, n.d.r.), ho chiesto informazioni su cosa fosse e la risposta è stata che quel vino era un bianco frizzanze prodotto in zona - racconta il giovane consigliere provinciale Tommaso Razzolini - A questa affermazione data, presumo dal titolare, ho risposto che essendo io Assessore nel Comune di Valdobbiadene conosco le regole e non mi risulta possibile produrre il Prosecco all'infuori di una determinata area. La controrisposta che mi é stata data dal presunto titolare del locale è stata quella che lui, come lavoro al di là dell'attività estiva, lavora presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che se ciò fosse vero sarebbe un motivo in più per rispettare le regole e che anche se io sono Assessore lui lavorava in un organo superiore al mio".

"Da Assessore al Turismo di Valdobbiadene, nonché Consigliere della Provincia di Treviso - continua Razzolini - ho chiesto ai due Consorzi di Tutela di approfondire la questione. Sono ben sicuro che queste situazioni siano già diffuse nel mercato globale, ma sia da amministratore che cittadino non posso voltare le spalle e prendere questa situazione nella più totale indifferenza e omertà. Invito tutti voi, se vi dovessero capitare questo tipo di situazioni, di segnalarle ai due Consorzi di Tutela DOCG e DOC". Anche l'assessore regionale Federico Caner è intervenuto poi sul caso: "Bravo Tommaso, una vergogna, tanto più che lavora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un goldon come so paron!". Da segnalare infine che tale prodotto era già stato segnalato come irregolare solo il mese scorso ai titolari di Punta della Suina, i quali avevano promesso che avrebbero provveduto a correggere l'irregolarità quanto prima, ma evidentemente qualcuno se è poi scordato.