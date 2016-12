Nuovo punto Contarina a Preganziol: da gennaio lo sportello di Casier si trasferisce

PREGANZIOL Dal 1° gennaio 2017 l’EcoSportello di via Peschiere 18 a Dosson di Casier non sarà più attivo. I cittadini potranno recarsi presso il nuovo Punto Contarina Preganziol-Casier situato in via Europa 35 a Preganziol (zona Iperlando) dove sono disponibili spazi più ampi, funzionali e maggiori servizi, come: il distributore automatico di sacchetti, la possibilità di prenotare telefonicamente un appuntamento e uno spazio riservato per il servizio cimiteriale. Per informazioni su indirizzi e orari di apertura è possibile consultare il sito www.contarina.it, l’app ufficiale ContarinApp oppure contattare il numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita), 0422 916500 (da cellulare, chiamata a pagamento).