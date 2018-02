Forum a Casale: “2018-2028 Quale Futuro? Dialogo su come vivere il cambiamento”

TREVISO Nella società odierna, il vento del cambiamento sembra aver diffuso i suoi semi in tutti i campi calpestati dall’uomo: da quello degli affetti a quello del lavoro, l’instabilità – talvolta parafrasata come “flessibilità” – rappresenta un fenomeno imperante con cui siamo chiamati a saper convivere. Effettivamente, come sottolinea la saggia riflessione del pontefice, il contesto in cui oggi operiamo è quello di una società che – per la prima volta nella storia, non attraversa i cambiamenti nell’arco di millenni o di secoli, ma nell’arco della stessa vita di un uomo. Basti pensare ai cambiamenti intercorsi dagli anni Settanta del secolo scorso, in cui si è passati rapidamente dalla “società di servizi” alla “società globale” per arrivare oggi – a meno di 50 anni di distanza – alla cosiddetta “società glocale”, ove i fattori spazio e tempo si sono annullati.

Partendo da questi spunti, il Forum delle Attività Produttive di Casale sul Sile ha scelto di approfondire queste tematiche in un convegno aperto a tutti, volgendo lo sguardo all’orizzonte temporale dei prossimi 10 anni: “2018-2028 Quale Futuro? Dialogo su come vivere il cambiamento” è il titolo scelto per la tradizionale tavola rotonda organizzata all’interno dei festeggiamenti di “Carnevalando” a Casale sul Sile. L’appuntamento è per domenica 11 febbraio ore 10.30 presso la tensostruttura in piazza all’Arma dei Carabinieri. L’evento verrà moderato dalla giornalista Angela Pederiva e vedrà partecipare il sociologo Vittorio Filippi ed alcuni rappresentanti delle associazioni dei commercianti e delle attività produttive per parlare delle trasformazioni in atto nella nostra società a livello locale e regionale, su temi quali demografia, welfare e lavoro.