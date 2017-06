"Noi contro questa cosa senza nome": un libro per dare voce al piccolo Riccardo

E' il racconto di Riccardo che dall'alto della sua nuvoletta ha scelto la sua famiglia. Un libro per parlare di una cosa senza nome in un momento di confronto, dialogo, forza e speranza

Ecco i prossimi appuntamenti di presentazione del libro "Noi contro questa cosa senza nome" con Chiara Giacomin:

- Sabato 10 Giugno dalle 16 a "Quel posto che cerchi c'è", a Ramera di Mareno di Piave, in Via ungherese Nord 21 (Organizzato in collaborazione con l'associazione quel posto che cerchi c'è, Qualbuonvento e il comune di Mareno di piave);

- Sabato 17 giugno, dalle 16 ci sarà "Aperitivo con l'autore" all'hotel Astoria, a Susegana in via Vigna 31. (Evento organizzato in collaborazione con Pasticceria Agatina's e Qualbuonvento);

In tutti e due gli eventi saranno proposti laboratori per i bambini, in concomitanza con la presentazione.