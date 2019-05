Auto di un medico devastata da un rogo: si indaga

Misterioso incendio nella notte scorsa a Quinto di Treviso in vicolo Vittorio Emanuele. Un'auto, una Kia Carens di proprietà di un medico siriano di 75 anni, è andata distrutta in un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L'allarme è scattato alle 3.45. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono giunti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri di Dosson. Oltre all'auto, andata distrutta, sono stati notevoli i danni provocati dalle fiamme anche ad una pompeiana (attigua all'abitazione del medico) sotto cui era posteggiato il mezzo. Non chiaro se il rogo possa essere da ricondurre ad un corto circuito che ha interessato il mezzo. Impossibile per ora escludere la pista del dolo.