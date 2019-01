Chilometraggi taroccati, una decina i truffati di una venditrice d'auto

Venivano proposte come usato sicuro e "chilometro zero", ma le auto vendute avrebbero avuto invece tutte il chilometraggio taroccato anche di decine di migliaia di chilometri . Una vera e propria truffa che secondo la Procura di Treviso sarebbe stata messa in atto da R.B., una 53enne nomade residente a Milano, finita nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata. Decine e decine le vittime del raggiro, tutte venete di cui almeno 8 sono i trevigiani. A scoprire l'inganno alcuni dei clienti che, dopo aver comperato la vettura, l'avrebbero fatta verificare da un meccanico di fiducia. Controlli a cui non sarebbe sfuggita la manipolazione del chilometraggio.

Secondo le indagini, condotte dai carabinieri di Albignasego (Padova) la nomade proponeva le auto sul sito Subito.it. Le compravendite avvenivano attraverso delle agenzie di pratiche automobilistiche con sede a Quinto e Treviso (che risulterebbero estranee alla truffa) e riguardavano svariati modelli, messi sul mercato ad un prezzo variabile tra i 10 e i 20 mila euro. A giustificare l'elevato costo pur trattandosi di vetture usate sarebbe, oltre alla tipologia dei modelli, anche e proprio il basso chilometraggio e quindi le presunte ottime condizioni del motore . Ora è caccia al parco auto a disposizione della donna, nei cui confronti è stata svolta una perquisizione alla ricerca dei documenti di acquisto delle vetture poi rimesse sul mercato attraverso gli annunci nel sito internet.