«Non c'è stato stupro e non voleva uccidere»: chiesta la scarcerazione di Christian Barzan

Christian Barzan non voleva uccidere la ex fidanzata e il presunto stupro, avvenuto prima dello schianto dello scorso 7 giugno, sarebbe stato in realtà un rapporto sessuale consensuale. Né ci sarebbero gli estremi dello stalking, dato che i messaggi che le ha inviato al telefono, tra cui anche la minaccia di ammazzarla e di suicidarsi, sarebbero circoscritti in un brevissimo lasso temporale. Mancando la volontà di farle del male non ci sono quindi i presupposti per la misura restrittiva.

Sono queste in sostanza le motivazioni che stanno alla base dell'istanza che il difensore di Barzan, l'avvocato Fabio Crea , ha depositato oggi, mercoledì, per chiedere la revoca della custodia cautelare in carcere del 21enne, indagato dalla Procura per l'omicidio volontario di Giuseppina Lo Brutto , il tentato omicidio della ex ragazza e lo stalking e violenza sessuale sempre ai danni della 22enne.