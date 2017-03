Negozio di biciclette razziato dai ladri due volte in dieci giorni

QUINTO DI TREVISO Se non è un record, poco ci manca: nell'arco di neppure 10 giorni, due furti, entrambi con un bottino ingentissimo, di diverse decine di migliaia di euro. A subire questo accanimento da parte dei ladri è il negozio di biciclette "Cicli Dal Zilio" di via Brondi a Quinto di Treviso. Il primo colpo, da 35mila euro, risale alla notte del 22 febbraio mentre il secondo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il bottino di questo furto è invece di quattro biciclette, del valore di 4mila euro: i malviventi questa volta sono penetrati dal retro e hanno impiegato circa 5 minuti a mettere a segno il furto. L'allarme è scattato alle 3.39. Su entrambi i colpi indagano ora i carabinieri della stazione di Zero Branco, intervenuti nella notte con la polizia e le guardie giurate per constatare quanto successo. Anche in questo frangente, purtroppo, la velocità dei ladri è stata un'arma decisiva per il buon esito del colpo. Per Marco Dal Zilio, il titolare, un colpo durissimo. "Viene voglia di mollare tutto, questo ci mette a terra psicologicamente".