Rogo in un appartamento, allarme a Santa Cristina in mattinata

Allarme in mattinata a Santa Cristina di Quinto di Treviso per un rogo che ha interessato un'abitazione di via Padovana. Le fiamme sono divampate, per cause in corso di accertamento, in un appartamento al pianterreno. Al lavoro per alcune ore una squadra dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito o intossicato.